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01:01 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге пройдет фестиваль детских театральных коллективов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. XVIII Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 17 марта, сообщает Театр юных зрителей имени Брянцева.

«Брянцевский фестиваль» посвящен в этом году 95-летнему юбилею театра.

В этом году в оргкомитет фестиваля поступило более двухсот заявок. Члены жюри выбрали лучшие спектакли школьных театров, детских домов культуры, подростковых театральных центров, которые и составят фестивальную программу. В рамках фестиваля на Малой сцене театра можно будет увидеть спектакли коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Воронежа, Ярославля, Хельсинки, Риги, Нарвы и других городов. Лучшие из лучших — лауреаты фестиваля — будут награждены на торжественном завершающем гала-концерте 17 марта на Большой сцене ТЮЗа.

Свою историю «Брянцевский фестиваль» ведет с 1999 года. С тех пор в нем приняли участие сотни ребят из России и других стран.

Как отмечают организаторы, на сегодняшний день это самый крупный и престижный детский фестиваль в северо-западном регионе России. Кроме насыщенной театральной программы, в которой представлены все жанры сценического искусства, в рамках фестиваля проводятся мастер-классы для юных артистов, обсуждения спектаклей с профессиональными деятелями театра, семинары для педагогов и режиссеров, встречи с известными артистами.

«С каждым годом популярность фестиваля растет, расширяется география городов и стран-участников, повышается качество конкурсных спектаклей. Благодаря фестивалю руководители театральных коллективов имеют возможность увидеть спектакли своих коллег, обменяться опытом и повысить свой профессиональный уровень, а ребята-участники могут показать результаты своего творчества на широкую аудиторию», — говорится в сообщении.

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