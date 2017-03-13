В Петербурге пройдет фестиваль детских театральных коллективов
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. XVIII Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов пройдет в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. XVIII Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов пройдет в
«Брянцевский фестиваль» посвящен в этом году 95-летнему юбилею театра.
В этом году в оргкомитет фестиваля поступило более двухсот заявок. Члены жюри выбрали лучшие спектакли школьных театров, детских домов культуры, подростковых театральных центров, которые и составят фестивальную программу. В рамках фестиваля на Малой сцене театра можно будет увидеть спектакли коллективов из
Свою историю «Брянцевский фестиваль» ведет с 1999 года. С тех пор в нем приняли участие сотни ребят из России и других стран.
Как отмечают организаторы, на сегодняшний день это самый крупный и престижный детский фестиваль в
«С каждым годом популярность фестиваля растет, расширяется география городов и