Обнаженная девушка расхаживала по улицам Новосибирска

Как рассказывают очевидцы, вид у голой девушки был такой, словно ничего необычного не происходит. На ней была только обувь. Под мышкой правой руки она несла куртку, в левой руке — пару объемных пакетов, вероятно, с одеждой.

Аналогичным образом пытались вести себя и прохожие, тоже делали вид, что все нормально — не ахали, пальцем не тыкали. Снимали на смартфоны, конечно, но скромно — со спины. Такое фото есть в группе «Инцидент». Комментарии самые неожиданные — как злобные, так и сочувственные — дескать, «весеннее обострение, что поделаешь». Восторженных комментариев нет. Самыми правдоподобными выглядят предположения, что девушка проиграла в дурацком споре.