Часть домов в Индустриальном районе Хабаровска осталась без холодной воды

Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.

Более десяти домов по улице Оборонной и Шевчука в Хабаровске сегодня утром остались без холодной воды. Коммунальные службы приступили к ремонтным работам поврежденного водовода, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

По состоянию на 7.00 часов 13 марта в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за повреждения на водоводе холодная вода временно не подается в дома №№ 9, 11, 13, 8а, 8б, 10, 12, 16, 4, 5 по улице Оборонной, Шевчука, 15.

По информации ЕДДС, в городе не работает 52 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 28, а ночью — 23 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 18,4 кубометра мусора и 484 кубометра снега. На хабаровские трассы высыпано 35,7 тонны песчано-соляной смеси.

По данным ЕДДС в городе за сутки произошло 34 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 9 возгораний, на пульт «03» поступило 880 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 652 единицы транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус, 590 автобусов.