Часть домов в Индустриальном районе Хабаровска осталась без холодной воды
Причина отключения воды в повреждении водовода.
Причина отключения воды в повреждении водовода.
Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.
Более десяти домов по улице Оборонной и Шевчука в Хабаровске сегодня утром остались без холодной воды. Коммунальные службы приступили к ремонтным работам поврежденного водовода, сообщили ИА AmurMedia в
По состоянию на 7.00 часов 13 марта в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения.
По информации ЕДДС, в городе не работает 52 лифта.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 28, а ночью — 23 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 18,4 кубометра мусора и 484 кубометра снега. На хабаровские трассы высыпано 35,7 тонны
По данным ЕДДС в городе за сутки произошло 34 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 9 возгораний, на пульт «03» поступило 880 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 652 единицы транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус, 590 автобусов.