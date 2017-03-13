Рабочая группа по перевалу имени Шестаковой соберется уже на этой неделе
Юлия Шестакова — защитница и пропагандист творчества коренных малочисленных народов Хабаровского края.
Юлия Шестакова — защитница и пропагандист творчества коренных малочисленных народов Хабаровского края.
Правительство Хабаровского края приняло решение о создании рабочей группы по наименованию горного перевала в районе им. Лазо (исток реки Хор) именем известной дальневосточной писательницы Юлии Шестаковой.
В рабочую группу войдут представители Законодательной думы Хабаровского края, органов исполнительной власти края, администрации района им. Лазо, Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженный Сил и правоохранительных органов, а также других заинтересованных лиц.
Хабаровское отделение Союза журналистов России вышло с предложением к губернатору края дать наименование географическому объекту — горному перевалу в районе им. Лазо Хабаровского края (географические координаты: 48°47′29″ с.ш., 137°55′52″ в.д. — центральный
Юлия Шестакова — защитница и пропагандист творчества коренных малочисленных народов Хабаровского края, в частности, удэгейцев и нанайцев. Это она познакомила мир с удэгейским писателем Джанси Кимонко, сделав перевод и литературно обработав его записки, ставшие уникальным произведением — повестью «Там, где бежит Сукпай». Благодаря ее переводам стали известны стихи нанайских поэтов А. Самара, А. Пассара, В. Заксора.
— Считаем, что Юлия Шестакова хороший пример для подражания, в том числе, для молодых и начинающих журналистов, и достойна увековечивания памяти наших земляков, — сказала председатель хабаровского отделения СЖР Ксения Исаева. Первое заседание рабочей группы состоится в среду, 15 марта.