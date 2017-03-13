Рабочая группа по перевалу имени Шестаковой соберется уже на этой неделе

Правительство Хабаровского края приняло решение о создании рабочей группы по наименованию горного перевала в районе им. Лазо (исток реки Хор) именем известной дальневосточной писательницы Юлии Шестаковой.



В рабочую группу войдут представители Законодательной думы Хабаровского края, органов исполнительной власти края, администрации района им. Лазо, Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженный Сил и правоохранительных органов, а также других заинтересованных лиц.



Хабаровское отделение Союза журналистов России вышло с предложением к губернатору края дать наименование географическому объекту — горному перевалу в районе им. Лазо Хабаровского края (географические координаты: 48°47′29″ с.ш., 137°55′52″ в.д. — центральный Сихотэ-Алинь, исток реки Хор) в честь хабаровского журналиста, дальневосточного писателя, ветерана Великой Отечественной войны Юлии Алексеевны Шестаковой (1914−2002). В августе 1945 года Юлию Шестакову — спецкора «Тихоокеанской звезды» командировали в действующую армию 2-го Дальневосточного фронта, где она участвовала в военной операции в Маньчжурии, посылала с фронта в газету свои репортажи и очерки. Награждена медалями: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», орденом «Знак Почета», заслуженный работник культуры РСФСР. Юлия Шестакова в 1946 году по заданию Приамурского филиала Географического общества и Академии наук СССР — как специальный корреспондент «Тихоокеанской звезды» отправилась в составе комплексной экспедиции в неизведанные области центральной части Сихотэ-Алиня. Она открыла исток р. Хор. Этот поход занял 84 суток. В 1951 году в Иркутском областном издательстве вышла книга очерков Юлии Шестаковой — «Новый перевал» об этом походе.



Юлия Шестакова — защитница и пропагандист творчества коренных малочисленных народов Хабаровского края, в частности, удэгейцев и нанайцев. Это она познакомила мир с удэгейским писателем Джанси Кимонко, сделав перевод и литературно обработав его записки, ставшие уникальным произведением — повестью «Там, где бежит Сукпай». Благодаря ее переводам стали известны стихи нанайских поэтов А. Самара, А. Пассара, В. Заксора.



— Считаем, что Юлия Шестакова хороший пример для подражания, в том числе, для молодых и начинающих журналистов, и достойна увековечивания памяти наших земляков, — сказала председатель хабаровского отделения СЖР Ксения Исаева. Первое заседание рабочей группы состоится в среду, 15 марта.