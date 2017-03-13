Приморцы жалуются на качество ярмарочных продуктов и условия их реализации

«У продавца мяса с автобуса “Тойота Хайс” мясо выложено на грязном столе, продавщица работает без перчаток, в грязном фартуке и курит тут же, вместе с водителем», — говорится в заявлении. «На мою просьбу представить документы, подтверждающие качество продукции, было отказано. Ветеринарные печати на тушах свинины отсутствовали, а сами туши были накиданы на грязный пол в микроавтобусе, который явно не подходит для перевозки парной свинины», — рассказывает покупатель.

На обращение приморца отреагировали и инспекторы Россельхознадзора, и сотрудники ОМВД РФ по Надеждинскому району. Проверка показала, что у продавца действительно нет ветеринарных сопроводительных документов на реализуемое мясо, соответственно индивидуальный предприниматель нарушил законы «О ветеринарии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ветеринарные правила.

Две свиные туши весом 120 кг на общую стоимость 32400 рублей сотрудники полиции арестовали и до конца административного разбирательства поместили на изолированное хранение. Как показывает практика, исход дела будет тривиальным: предприниматель будет оштрафован за нарушение действующего законодательства и получит предписание на утилизацию или уничтожение продукции неподтвержденного качества.