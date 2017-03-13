«Платинум арена» и «Экодом» станут площадкой масштабных антитеррористических учений

15 марта 2017 года в Хабаровске пройдёт плановое тактико-специальное антитеррористическое учение, в ходе которого будут отрабатываться мероприятия по пресечению террористических актов на объекте с массовым пребыванием людей и ликвидации их последствий.



Главным местом проведения крупномасштабного учения станет спортивно-зрелищный комплекс «Платинум арена». Также в интересах силовиков будет задействована территория школы № 33 и парковочная площадка торгового центра «Экодом». В течение дня представителям правоохранительных органов и силовых структур предстоит отработать взаимодействие и показать готовность к оперативному реагированию в случае возникновения террористической угрозы. В предстоящем учении примут участие специалисты краевых управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, Управления на транспорте МВД России по ДФО, Восточного округа войск Национальной гвардии, а также представители правительства края и администрации города.



Руководство учением возложено на оперативный штаб в Хабаровском крае, входящий в состав Национального антитеррористического комитета. Практическая часть учения пройдёт 15 марта с 7.00 до 16.00. В этот день в районе «Платинум Арены» будут развёрнуты силы и средства оперативного штаба, а специалисты различных ведомств на практике отработают мероприятия по освобождению заложников и обезвреживанию взрывного устройства.



В связи с проведением практической части учений 15 марта с 7.00 до 16.00 будет введено временное ограничение автомобильного движения по переулку Студенческому (участок Уссурийского бульвара от улицы Дикопольцева до улицы Ленинградской).



Убедительная просьба к жителям города с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов движения.