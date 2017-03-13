«Платинум арена» и «Экодом» станут площадкой масштабных антитеррористических учений
В этот день в районе «Платинум Арены» будут развёрнуты силы и средства оперативного штаба.
В этот день в районе «Платинум Арены» будут развёрнуты силы и средства оперативного штаба.
15 марта 2017 года в Хабаровске пройдёт плановое
Главным местом проведения крупномасштабного учения станет
Руководство учением возложено на оперативный штаб в Хабаровском крае, входящий в состав Национального антитеррористического комитета. Практическая часть учения пройдёт 15 марта с 7.00 до 16.00. В этот день в районе «Платинум Арены» будут развёрнуты силы и средства оперативного штаба, а специалисты различных ведомств на практике отработают мероприятия по освобождению заложников и обезвреживанию взрывного устройства.
В связи с проведением практической части учений 15 марта с 7.00 до 16.00 будет введено временное ограничение автомобильного движения по переулку Студенческому (участок Уссурийского бульвара от улицы Дикопольцева до улицы Ленинградской).
Убедительная просьба к жителям города с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов движения.