Первый весенний дождь собрал пробки во Владивостоке

Пробка образовалась на трассе Седанка-Патрокл и на проспекте Столетия Владивостока. В частности, на редакционный WhasApp наши читатели прислали фото и видео пробки на трассе Седанка-Патрокл. Отмечается, что на отдельных участках трассы образовался гололед, затрудняющий движение автотранспорта.

По сообщению администрации Владивостока, около ста единиц техники вышли сегодня на расчистку дорог в городе. По словам специалистов, вся техника работает в штатном режиме, трассу «Седанка-Патрокл» пока перекрывать не планируется. Основной упор делается на работы по откачке воды в 64-ом и 71-ом микрорайонах города, а также в районе бухты Тихой.