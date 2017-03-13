Первый весенний дождь собрал пробки во Владивостоке
Осадки в виде дождя и мокрого снега стали причиной пробок утром 13 марта во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Осадки в виде дождя и мокрого снега стали причиной пробок утром 13 марта во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Пробка образовалась на трассе
По сообщению администрации Владивостока, около ста единиц техники вышли сегодня на расчистку дорог в городе. По словам специалистов, вся техника работает в штатном режиме, трассу «Седанка-Патрокл» пока перекрывать не планируется. Основной упор делается на работы по откачке воды в 64-ом и 71-ом микрорайонах города, а также в районе бухты Тихой.