В Китае открыли крупнейший в мире радиотелескоп

FAST был запущен в работу в сентябре 2016 года.

Сообщается, что для обеспечения нормальной работы телескопа в радиусе пяти километров вокруг отведена так называемая зона тишины, где будут блокироваться все сигналы мобильных телекоммуникационных устройств. В связи с этим перед входом на смотровую площадку туристам необходимо сдать на хранение свои мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, смарт-браслеты и другие электронные устройства.

В районе посещения телескопа установлены несколько телефонных будок, из которых туристы могут бесплатно позвонить на внутрикитайские номера.