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04:12 (мск), источник: РИА Новости

В Китае открыли крупнейший в мире радиотелескоп

ПЕКИН, 13 мар — РИА Новости, Жанна Манукян. Крупнейший в мире радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope), расположенный в горном районе провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, открыли для бесплатного посещения туристами, передает агентство Синьхуа.

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FAST был запущен в работу в сентябре 2016 года.

Сообщается, что для обеспечения нормальной работы телескопа в радиусе пяти километров вокруг отведена так называемая зона тишины, где будут блокироваться все сигналы мобильных телекоммуникационных устройств. В связи с этим перед входом на смотровую площадку туристам необходимо сдать на хранение свои мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, смарт-браслеты и другие электронные устройства.

В районе посещения телескопа установлены несколько телефонных будок, из которых туристы могут бесплатно позвонить на внутрикитайские номера.

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Каждый день телескоп могут посетить только 2 тысячи человек. Сообщается, что единственная платная услуга в турзоне — поездки на специальном шаттле и посещение астрономического музея. Туристам нужно заплатить 50 юаней (около 7 долларов) за билет на автобус, столько же обойдется музей.

Инициатива строительства гигантского радиотелескопа была выдвинута китайскими специалистами в 1994 году. Строительство телескопа, площадь которого равняется площади 30 футбольных полей, периметр — 1,6 километра, а диаметр — 500 метрам, началось в марте 2011 года. Телескоп находится высоко в горах в провинции Гуйчжоу. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 миллиарда юаней (около 180 миллионов долларов).

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