Рождаемость в Приморском крае упала до уровня 2011 года

Приморский край в 2016 году показал самый низкий уровень рождаемости за последние пять лет — 23,6 тыс. малышей. В последний раз отметку ниже 24 тыс. дальневосточный субъект достигал в 2011 году, когда на свет появились 23,3 тыс. детей. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в Приморскстате.

Согласно последним данным, за 2016 год в Приморье родилось 23,6 тыс. малышей, что на 3,8% ниже показателя 2015 года (24 494 малыша). Начиная с 2012 года, в крае на свет появлялось более 24 тыс. детей. В 2012 году это было 24 627 детей, в 2013 году показатель упал до 24 614 детей, к 2014 году он вновь пошёл вверх и достиг отметки в 24 693 малыша, в 2015 году — 24 494 ребёнка.

За последние 16 лет самые низкие показатели рождаемости наблюдались в 2000 и 2001 годах: 18 393 ребёнка и 19 656 детей соответственно. В 2002 году показатель перевалил за 20 тыс. и составил 20 816 детей. В 2003 году он вырос до 21 531 ребёнка, в 2004 году — до 21 598 детей, в 2005 упал до 21 174 детей, а в 2006 году и вовсе опустился ниже отметки в 21 тыс. и составил 20 935 детей.

Начиная с 2007 года рождаемость на территории Приморья увеличивалась. В 2007 году произошёл заметный скачок в 1 520 детей, показатель составил 22 455 детей. В 2008 году рождаемость вышла на уровень в 22 602 ребёнка, в 2009 году — 23 469 детей, в 2010 — 23 164 малыша, в 2011 — 23 377 новорождённых.

Как сообщало ИА REGNUM, экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ определил Якутию на 11-е место в рейтинге рождаемости по стране. Однако среди других регионов Дальнего Востока республика оказалась на первом месте. Следом идёт Чукотка — автономному округу отдали 28-е место в федеральном списке, Камчатка находится на 31-м месте, Хабаровский край — на 45-м месте.

Остальные дальневосточные регионы оказались в конце списка. Сахалин — 52-е месте, Приморье — на 53-м, Амурская область — на 62-м, а Еврейская автономия — на 64-м. Третью снизу строчку федерального рейтинга заняла Колыма, у региона 83-е место.