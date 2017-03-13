Весна пришла в Приморье

Сегодня, 13 марта, погоду в Приморье продолжает определять циклон. В крае в течение дня сохранятся осадки в виде мокрого снега, на побережье — местами с дождем. Наиболее интенсивные осадки пройдут на юго-востоке Приморья. Возможен гололед. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха от минус трех до плюс пяти градусов.

По информации Примгидромета, в течение последующих суток в крае местами сохранятся осадки виде дождя и мокрого снега, в восточной половине — местами сильные. Температура ночью от плюс одного до минус четырех градусов, на северо-востоке региона — до минус одиннадцати. Днем воздух прогреется до плюс трех — восьми градусов, на севере — минус один — минус пять.

В середине недели площадь распространения и интенсивность осадков будет уменьшаться. Днем будет тепло: плюс пять — десять, на севере — от ноля до минус трех.

Во Владивостоке сегодня облачно, пройдет дождь со снегом. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха от одного до трех градусов тепла.

Предстоящей ночью во Владивостоке ожидается небольшой, временами — умеренный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха от одного до трех градусов мороза.. Днем воздух прогреется до двух — четырех градусов тепла, при этом сохранится сильный северо-западный ветер.

В последующие дни ожидается погода без осадков. В ночные часы температура воздуха будет в пределах от одного до минус четырех градусов, днем — плюсовые температуры: от четырех до семи градусов тепла.