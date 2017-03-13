Найти ответственных за свалку на берегу Ушаковки попросил ОНФ мэрию Иркутска
Иркутские активисты ОНФ нанесли на интерактивную карту свалку на берегу реки Ушаковка.
Иркутские активисты ОНФ нанесли на интерактивную карту свалку на берегу реки Ушаковка.
Стихийную свалку на берегу реки Ушаковка в Иркутске нанесли на интерактивную карту активисты Общероссийского народного фронта 9 марта 2017 года. как сообщает
«В региональное отделение ОНФ обратились жители домов нескольких улиц, прилегающих к одному из крупных рынков автозапчастей. Люди сообщили, что в нескольких метрах от реки расположены автосервисы, которые захламляют отходами и мусором берег реки, — рассказал Сергей Апанович. — Все это наносит большой экологический ущерб городу и живущим здесь людям. В этом районе у горожан нет места для прогулок с детьми, берег теряет свою живописность и привлекательность. Это уже тринадцатая свалка, которую мы нанесли на интерактивную карту в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».
Активисты ОНФ Дарья Исаева и Джамиля Алирзаева рассказали, что нет сомнений в том, что гора мусора образовалась вследствие работы рынка, предоставляющего товары и услуги автомобильного сервиса. Прямо на склоне берега лежат банки, коробки и пластиковые упаковки от автозапчастей, бытовой мусор, видны потеки автомасел. Неподалеку в полынье плавают утки, для которых загрязнение реки является губительным, подчеркнули общественницы.
По данным активистов, подобных свалок разного масштаба в Иркутской области насчитывается несколько сотен. Общественники подчеркнули, что проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на борьбу с незаконными, стихийными свалками и мусорными полигонами. Сергей Апанович напомнил, что проект ОНФ по созданию общественной
Напомним, в 2017 году стартовал комплексный проект ОНФ «Генеральная уборка». Его основной инструмент — интерактивная карта свалок. Любой пользователь, зайдя на сайт kartasvalok.ru, может обозначить незаконный полигон, стихийную свалку, прикрепить фото- и видеоинформацию, а также принять участие в ликвидации мусорных объектов. По каждой свалке общественники отправляют запросы в местные администрации и в надзорные органы.
Пока на интерактивной карте в целом по стране преобладают красные отметки, которые обозначают недавно выявленные свалки. Чуть меньше желтых точек — по ним уже идет работа и есть понимание, каким образом и когда свалка будет ликвидирована. Активисты Народного фронта уверены, что с наступлением весеннего тепла на карте появится больше зеленых отметок, которые будут означать, что свалка убрана и на ее месте произведена рекультивация.