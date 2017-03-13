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04:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Найти ответственных за свалку на берегу Ушаковки попросил ОНФ мэрию Иркутска

Иркутские активисты ОНФ нанесли на интерактивную карту свалку на берегу реки Ушаковка.

Стихийную свалку на берегу реки Ушаковка в Иркутске нанесли на интерактивную карту активисты Общероссийского народного фронта 9 марта 2017 года. как сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ, общественники направили письмо в администрацию города с просьбой определить ответственных и организовать уборку свалки, где мусор, перемешанный со снегом, занимает несколько сотен квадратных метров, а в некоторых местах мусор лежит на расстоянии всего лишь 1 м от уреза воды. Об этом рассказал по итогам выезда на свалку в предместье Рабочем координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович. По его словам, с таянием снега и льда весь накопившийся мусор попадет в Ушаковку.

«В региональное отделение ОНФ обратились жители домов нескольких улиц, прилегающих к одному из крупных рынков автозапчастей. Люди сообщили, что в нескольких метрах от реки расположены автосервисы, которые захламляют отходами и мусором берег реки, — рассказал Сергей Апанович. — Все это наносит большой экологический ущерб городу и живущим здесь людям. В этом районе у горожан нет места для прогулок с детьми, берег теряет свою живописность и привлекательность. Это уже тринадцатая свалка, которую мы нанесли на интерактивную карту в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Активисты ОНФ Дарья Исаева и Джамиля Алирзаева рассказали, что нет сомнений в том, что гора мусора образовалась вследствие работы рынка, предоставляющего товары и услуги автомобильного сервиса. Прямо на склоне берега лежат банки, коробки и пластиковые упаковки от автозапчастей, бытовой мусор, видны потеки автомасел. Неподалеку в полынье плавают утки, для которых загрязнение реки является губительным, подчеркнули общественницы.

По данным активистов, подобных свалок разного масштаба в Иркутской области насчитывается несколько сотен. Общественники подчеркнули, что проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на борьбу с незаконными, стихийными свалками и мусорными полигонами. Сергей Апанович напомнил, что проект ОНФ по созданию общественной интернет-карты приурочен к Году экологии, организован по предложению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

Напомним, в 2017 году стартовал комплексный проект ОНФ «Генеральная уборка». Его основной инструмент — интерактивная карта свалок. Любой пользователь, зайдя на сайт kartasvalok.ru, может обозначить незаконный полигон, стихийную свалку, прикрепить фото- и видеоинформацию, а также принять участие в ликвидации мусорных объектов. По каждой свалке общественники отправляют запросы в местные администрации и в надзорные органы.

Пока на интерактивной карте в целом по стране преобладают красные отметки, которые обозначают недавно выявленные свалки. Чуть меньше желтых точек — по ним уже идет работа и есть понимание, каким образом и когда свалка будет ликвидирована. Активисты Народного фронта уверены, что с наступлением весеннего тепла на карте появится больше зеленых отметок, которые будут означать, что свалка убрана и на ее месте произведена рекультивация.

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