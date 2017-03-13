На майские праздники дополнительно вводятся более 240 поездов дальнего следования

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Чтобы обеспечить потребности всех желающих, в этом году на период майских праздников, а именно с 27 апреля по 10 мая, «Федеральная пассажирская компания» назначила более 240 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Об этом информирует Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Продажа билетов в этом году на основную выездную дату весны, как считают транспортники, это будет 28 апреля, уже открыта. Напомним также, что с 11 декабря 2016 года продажа и оформление билетов на поезда дальнего следования начинается не за 40, а за 60 суток до даты отправления.

Дополнительные поезда будут курсировать по наиболее популярным маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Новозыбков, Чебоксары, Саранск, Белгород, Льгов и Пензу. А также из Санкт-Петербурга в Киров, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Ярославль, Великий Новгород, Чебоксары и другие города.

Кроме того, два дополнительных поезда с отправлением из Москвы 28 апреля введены в Белоруссию: № 211/238 Москва — Минск и № 221/222 Москва — Брест отправлением из Москвы 28 апреля.

Пик перевозок в регионы ожидается 28 апреля и 5 мая, в обратном направлении — 1 и 9 мая. При этом «Федеральная пассажирская компания» уже заявила, что при росте спроса количество дополнительных поездов может быть пополнено или увеличены уже назначенные составы.