Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг и показала фигуру - СМИ
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Наступление на Мосул
10:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

На майские праздники дополнительно вводятся более 240 поездов дальнего следования

Транспортники ожидают основной поток курсом «на отдых» уже 28 апреля.

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Чтобы обеспечить потребности всех желающих, в этом году на период майских праздников, а именно с 27 апреля по 10 мая, «Федеральная пассажирская компания» назначила более 240 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Об этом информирует Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Продажа билетов в этом году на основную выездную дату весны, как считают транспортники, это будет 28 апреля, уже открыта. Напомним также, что с 11 декабря 2016 года продажа и оформление билетов на поезда дальнего следования начинается не за 40, а за 60 суток до даты отправления.

Дополнительные поезда будут курсировать по наиболее популярным маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Новозыбков, Чебоксары, Саранск, Белгород, Льгов и Пензу. А также из Санкт-Петербурга в Киров, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Ярославль, Великий Новгород, Чебоксары и другие города.

Кроме того, два дополнительных поезда с отправлением из Москвы 28 апреля введены в Белоруссию: № 211/238 Москва — Минск и № 221/222 Москва — Брест отправлением из Москвы 28 апреля.

Пик перевозок в регионы ожидается 28 апреля и 5 мая, в обратном направлении — 1 и 9 мая. При этом «Федеральная пассажирская компания» уже заявила, что при росте спроса количество дополнительных поездов может быть пополнено или увеличены уже назначенные составы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Татарстане стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
В Британии назначен министр по борьбе с подрывной деятельностью
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ
В Росгвардии началась первая проверка боеготовности
Чиновники хотят снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, с начала года автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек скорее всего устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту Актриса решила весной поставить сына на коньки.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь