На майские праздники дополнительно вводятся более 240 поездов дальнего следования
Транспортники ожидают основной поток курсом «на отдых» уже 28 апреля.
Транспортники ожидают основной поток курсом «на отдых» уже 28 апреля.
(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Чтобы обеспечить потребности всех желающих, в этом году на период майских праздников, а именно с 27 апреля по 10 мая, «Федеральная пассажирская компания» назначила более 240 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Об этом информирует Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Продажа билетов в этом году на основную выездную дату весны, как считают транспортники, это будет 28 апреля, уже открыта. Напомним также, что с 11 декабря 2016 года продажа и оформление билетов на поезда дальнего следования начинается не за 40, а за 60 суток до даты отправления.
Дополнительные поезда будут курсировать по наиболее популярным маршрутам: из Москвы в
Кроме того, два дополнительных поезда с отправлением из Москвы 28 апреля введены в Белоруссию: № 211/238 Москва — Минск и № 221/222 Москва — Брест отправлением из Москвы 28 апреля.
Пик перевозок в регионы ожидается 28 апреля и 5 мая, в обратном направлении — 1 и 9 мая. При этом «Федеральная пассажирская компания» уже заявила, что при росте спроса количество дополнительных поездов может быть пополнено или увеличены уже назначенные составы.