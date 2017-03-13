Барсук Марик из Иркутской зоогалереи сменил место жительства

Барсук Марик из Иркутской зоогалереи переехал на новое место жительства. Как рассказала «Байкал Инфо» в начале марта 2017 года руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, его сосватали к молодой самке барсука из контактного зоопарка Иркутска. Зоологи надеются, что кавалер с непростым характером завоюет сердце неприступной красавицы, что они придутся друг другу по душе.

Напомним, Марика в июне 2016 года нашли в тяжёлом состоянии недалеко от пос. Маркова в Иркутском районе. Он был на грани жизни и смерти — крайне истощён и обезвожен, у него были повреждены пальцы на передней правой лапе. Предположительно, зверь попал в капкан, но сумел выбраться. Барсук был срочно прооперирован, ему пришлось ампутировать пальцы на правой передней лапе, сделать пластическую операцию. Серьёзная травма будет давать о себе знать всю оставшуюся жизнь. Теперь барсук восстановился полностью и готов к созданию семьи.