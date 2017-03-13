Синоптики пообещали красноярцам переменчивую погоду

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается солнечная погода и небольшой снег. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 13 марта, синоптики обещают до 6 °C тепла. Ближе к вечеру похолодает до +3°C. Ветер западный с порывами до 11 м/с.

Во вторник, 14 марта, будет еще теплее. Днем метеорологи прогнозируют повышение температуры до +8°C. Несмотря на это, весь день в Красноярске будет держаться пасмурная погода. Западный ветер стихнет до 5 м/с.

В среду, 15 марта, синоптики предсказывают резкое похолодание. Так, в первой половине дня ожидается небольшой снег. Столбики термометров опустятся до −1…+2°C. Ветер снова усилится до 7 м/с.

Добавим, что ближе к пятнице метеорологи советуют красноярцам достать теплую одежду. Уже в четверг, 16 марта, в городе похолодает до -12°C. Весенние заморозки продержатся в Красноярске до середины следующей недели.