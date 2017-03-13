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05:52 (мск), источник: Вести Приморье

Губернатор Приморья выразил глубокие соболезнования родным и близким Виктора Дебелова

Ушел из жизни заместитель главного редактора ООО «Редакционно-издательского комплекса «Бизнес-Арс» Виктор Дебелов.

Губернатор Приморья выразил глубокие соболезнования родным и близким Виктора Дебелова:

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Андреевича Дебелова. Это большая потеря для всей приморской журналистики и дальневосточной литературы. Виктор Андреевич — один из самых ярких и талантливых представителей своей профессии, один из тех, на кого всегда равняются как молодые специалисты, так и опытные коллеги.

В этот тяжелый час я разделяю боль утраты и скорблю вместе с вами, его родными и близкими, коллегами и друзьями. Со всеми, кто был знаком с Виктором Андреевичем.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

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