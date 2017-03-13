В Перми на неделе похолодает до -12 градусов

Пермяков ожидает солнечная погода на текущей неделе. Однако тепла, согласно прогнозам синоптиков, ждать не стоит.

По данным метеорологов, в дневное время в течение недели ожидается температура от -1 до +2 градусов. При этом в ночное время суток будут преобладать отрицательные температуры. Во вторник ночью столбик термометра опустится до -8 градусов, в среду до -12 градусов.

Существенных осадков в течение ближайших дней не ожидается.