В Омске с сегодняшнего дня похолодает

Весна в Омске выдалась капризной и переменчивой. За потеплениями зачастую идут похолодания, что и ждет омичей на этой неделе.

Так, по прогнозам Об-Иртышского управления гидрометеослужбы предстоящая неделя будет не особо теплой.

Сегодня, в понедельник 13 марта, погода будет относительно теплой. Днем температура достигнет −4…+1°. Однако мокрый снег и слабый гололед станут помехой как для автомобилистов, так и для пешеходов.

14 марта погода испортится и в регион придет холод. Ночью синоптики ждут −3…−8°, во время прояснений -16°. Днем плюсовой температуры не будет — 0…-5°. Ночью предсказывают небольшой, местами умеренный снег и метель, днем также небольшой снег местами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 м/с, а в некоторых районах жителей региона ждут порывы до 18 м/с.

В среду, 15 марта, в Омске ожидается еще больший холод. Синоптики предсказывают ночью −13…−18°, при прояснении до -22°. Днем все же будет теплее −1…−6°. Однако местами пройдет небольшой снег.