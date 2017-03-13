В Омске с сегодняшнего дня похолодает
Жителей города ждут похолодания до -22°. К счастью, только ночью. Однако и днем тепла ждать не приходится.
Жителей города ждут похолодания до -22°. К счастью, только ночью. Однако и днем тепла ждать не приходится.
Весна в Омске выдалась капризной и переменчивой. За потеплениями зачастую идут похолодания, что и ждет омичей на этой неделе.
Так, по прогнозам
Сегодня, в понедельник 13 марта, погода будет относительно теплой. Днем температура достигнет −4…+1°. Однако мокрый снег и слабый гололед станут помехой как для автомобилистов, так и для пешеходов.
14 марта погода испортится и в регион придет холод. Ночью синоптики ждут −3…−8°, во время прояснений -16°. Днем плюсовой температуры не будет — 0…-5°. Ночью предсказывают небольшой, местами умеренный снег и метель, днем также небольшой снег местами. Ветер
В среду, 15 марта, в Омске ожидается еще больший холод. Синоптики предсказывают ночью −13…−18°, при прояснении до -22°. Днем все же будет теплее −1…−6°. Однако местами пройдет небольшой снег.