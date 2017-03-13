Охрану переходов в Красноярске оценили в 2,5 млн рублей

Мэрия Красноярска объявила аукцион стоимостью почти 2,5 млн рублей на охрану надземных и подземных переходов. Информация опубликована на сайте электронных торгов. Предметом аукциона станут пять объектов в разных районах города.

Согласно размещенной документации, с 1 апреля по 31 декабря 2017 года победитель торгов должен охранять переходы, находящиеся по улицам Партизана Железняка, Маерчака, Красномосковская, Авиаторов (пешеходный тоннель путепровода через ж/д пути), а также дамбу с водопропуском реки Бугач. Условия охраны включают в себя ежедневное и круглосуточное наблюдение за объектом, включая выходные и праздничные дни. Предполагается наличие на объекте одного поста, где должен дежурить один человек.

В аукционе отмечается, что для победы на торгах участники должны серьезно подготовится. Обязательным условием является наличие лицензии на осуществление охранной деятельности. Кроме того, сотрудники охранных агентств должны быть обеспечены средствами защиты, технические характеристики которых прописаны в документах аукциона.

Напомним, в январе был объявлен аукцион на охрану аэропорта «Емельяново» стоимостью 5 млн рублей. Подрядчику нужно обеспечить круглосуточную охрану аэропорта и всей его инфраструктуры. Для этого охранникам необходимо объезжать территорию аэропорта не реже 8 раз в сутки и оперативно реагировать на возникающие инциденты.