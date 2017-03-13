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06:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Жигаловском районе помогают вскрытию льда на реке Лене

Работы по чернению льда начались на реке Лене в Жигаловском районе.

Администрация Жигаловского района начала чернение льда на реке Лене в районе населённого пункта Тихое Плесо. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, 13 марта чернение льда пройдёт вблизи населённого пункта Балахня. Зачернённый и распиленный лёд подвержен более быстрому таянию и не создаст заторов во время активного ледохода.

Традиционно в Иркутской области паводки прогнозируются на территории Качугского, Жигаловского, Киренского, Катангского, Тайшетского, Чунского, Казачинско-Ленского, Усть-Кутского районов. Это северные и северо-западные районы бассейнов рек Лены, Киренги и Нижней Тунгуски. В зону возможного затопления, в случае паводка, попадают 57 населённых пунктов.

Жигаловский район — один из первых, где реки начинают вскрываться ото льда. Основную опасность представляют некоторые участки реки Лены. Многолетние наблюдения позволяют спрогнозировать проблемные места — паводкоопасные направления — и провести противопаводковые мероприятия, которые помогут быстрому вскрытию рек: пиление и чернение льда.

Сейчас на реках Иркутской области наблюдается ледостав, опасные явления не прогнозируются. Вскрытие рек и их поведение во время таяния льда будет зависеть от весенней погоды.

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