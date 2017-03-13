В Жигаловском районе помогают вскрытию льда на реке Лене
Работы по чернению льда начались на реке Лене в Жигаловском районе.
Работы по чернению льда начались на реке Лене в Жигаловском районе.
Администрация Жигаловского района начала чернение льда на реке Лене в районе населённого пункта Тихое Плесо. Как сообщает
Традиционно в Иркутской области паводки прогнозируются на территории Качугского, Жигаловского, Киренского, Катангского, Тайшетского, Чунского,
Жигаловский район — один из первых, где реки начинают вскрываться ото льда. Основную опасность представляют некоторые участки реки Лены. Многолетние наблюдения позволяют спрогнозировать проблемные места — паводкоопасные направления — и провести противопаводковые мероприятия, которые помогут быстрому вскрытию рек: пиление и чернение льда.
Сейчас на реках Иркутской области наблюдается ледостав, опасные явления не прогнозируются. Вскрытие рек и их поведение во время таяния льда будет зависеть от весенней погоды.