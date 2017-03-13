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06:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Запойных родителей наказали за изгнанную дочь во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники транспортной полиции помогли девочке-подростку, оказавшейся в опасной ситуации, сообщает ИА Дейта.

К сотрудниками ВЛУ МВД на транспорте, дежурившим на железнодорожном вокзале Владивостока, обратилась 14-летняя девочка. С ее слов полицейским стало известно, что пьяные родители выгнали девочку на улицу после ссоры прямо среди ночи.

Сотрудники транспортной полиции выехали по месту жительства несовершеннолетней. На родителей были составлены административные протоколы. Информация о неблагополучной семье направлена в органы соцзащиты, комиссию по делам несовершеннолетних и в территориальный орган внутренних дел.

Сейчас девочка помещена в реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды», теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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