В Кузбассе без вести пропал 10-летний школьник

В Ленинске-Кузнецком разыскивают без вести пропавшего 10-летнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, о пропаже ребенка в полицию сообщила его мать. Местная жительница рассказала, что её сын отправился гулять в 18:00 часов 12 марта, но к назначенному времени домой не вернулся. Его телефон не отвечал.

Поисковые мероприятия были организованы незамедлительно, в них участвуют около 100 полицейских. Сотрудники правоохранительных органов проверили жилой сектор, где проживает ребенок, в том числе чердаки и надворные постройки. Также полицейские поговорили с друзьями пропавшего. В результате беседы с одним из них выяснилось, что мальчик, возможно, провалился под лед на реке. Сегодня, 13 марта текущего года, к поискам присоединятся водолазы. Поисковая операция продолжается.