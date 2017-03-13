В Кузбассе без вести пропал 10-летний школьник
12 марта текущего года мальчик отправился гулять, но домой не вернулся.
12 марта текущего года мальчик отправился гулять, но домой не вернулся.
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Как сообщает
Поисковые мероприятия были организованы незамедлительно, в них участвуют около 100 полицейских. Сотрудники правоохранительных органов проверили жилой сектор, где проживает ребенок, в том числе чердаки и надворные постройки. Также полицейские поговорили с друзьями пропавшего. В результате беседы с одним из них выяснилось, что мальчик, возможно, провалился под лед на реке. Сегодня, 13 марта текущего года, к поискам присоединятся водолазы. Поисковая операция продолжается.