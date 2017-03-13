Эксперты усомнились в перспективности откачки байкальской воды в Китай

Ученые Бурятии и Иркутской области сомневаются в целесообразности строительства трубопровода для откачки воды из Байкала в Китай.

По мнению директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федорова, проект не оправдает затрат.

«Зачем тратить такие деньги на хозяйственную воду, не очень понятно. Гораздо логичнее организовывать розлив высококачественной питьевой воды на берегу озера и доставлять в Китай уже бутилированную», — цитирует эксперта издание Baikal-Daily.

Такого же мнения придерживается и директор Байкальского института СО РАН Ендон Гармаев. По его словам, в поставках питьевой фасованной воды «ничего плохого нет».

«По нашим расчетам, в год без ущерба для самого Байкала и его экосистемы допустимо использовать для производства три кубокилометра воды. Это в 20 раз меньше, чем за год сбрасывается через Иркутскую ГЭС (порядка 60 кубокилометров), и это 0,01% от всего объема озера», — пояснил ТАСС ученый.

Гармаев добавил, что проект по экспорту бутилированной питьевой воды в таких незначительных масштабах вполне осуществим и мог бы быть полезным для экономики Бурятии.

Министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов сообщил журналистам, что оценивать планы китайских соседей сейчас очень сложно, тем более что никакой официальной информации по этому поводу пока нет. Ученые не владеют информацией о характеристиках проекта.

О том, что власти китайского города Ланьчжоу (северная провинция Ганьсу) рассматривают возможность постройки трубопровода протяженностью 1 тыс. километров для поставки воды из российского Байкала, 7 марта сообщила электронная версия газеты The Guardian. По данным издания, это позволило бы решить проблему с нехваткой воды в засушливом регионе Китая.

По мнению ученых из Института планирования и дизайна городов и сельской местности (Urban and Rural Planning and Design Institute) в Китае, дефицит воды тормозит экономическое развитие региона, где в прошлом году выпало не более 380 миллиметров осадков.

Строительство трубопровода длиной 1720 километров, через который в Ланьчжоу будет поступать вода из Байкала, позволит улучшить экологическую обстановку. Труба протянется через горный проход Хэси между Тибетским нагорьем и пустыней Гоби.

По данным местных СМИ, в начале марта уровень воды в озере составил 455,99 метра — ниже критической отметки в 456 метров. Директор общественной экологической организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу» Сергей Шапхаев пояснил в интервью Национальной службе новостей (НСН), что понижение уровня водоема связано с климатическими циклами, а также с работой Иркутской ГЭС. При этом он отметил, что в настоящее время озеро выходит из маловодного цикла.

Байкал — озеро, располагающееся в Восточной Сибири и являющееся крупнейшим природным резервуаром пресной воды. В водоеме обитают более тысячи видов животных, многие из которых являются уникальными.