Последние напоминания о зиме увозят с главной площади Хабаровска

Большая часть одной из центральных достопримечательностей города свободна от зимнего покрова. О былых сугробах напоминают только две кучи снега возле фонтана, которые еще не успели вывезти. Зимней иллюминации также осталось недолго стоять на площади. Остатки хрупких новогодних конструкций работники «Горсвета» окончательно увезут к среде, сообщает ИА AmurMedia.