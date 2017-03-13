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06:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Последние напоминания о зиме увозят с главной площади Хабаровска

Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.

Площадь имени Ленина завершают убирать от снега и льда в Хабаровске.

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Большая часть одной из центральных достопримечательностей города свободна от зимнего покрова. О былых сугробах напоминают только две кучи снега возле фонтана, которые еще не успели вывезти. Зимней иллюминации также осталось недолго стоять на площади. Остатки хрупких новогодних конструкций работники «Горсвета» окончательно увезут к среде, сообщает ИА AmurMedia.

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