В аэропорту Алматы задержали три авиарейса
Отмененных нет.
Отмененных нет.
По состоянию на 12/03−13/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны авиарейсы, сообщает
Среди задержанных:
KC307 Алматы- Павлодар (метеоусловия в аэропорту Павлодара);.
Эйр Астана DV725 Алматы —
Скат KC875 Алматы — Москва (Позднее прибытие самолета) Эйр Астана Отмененных нет.
В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 930 м, горизонтальная 9999 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.