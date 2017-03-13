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07:39 (мск), источник: Zakon.kz

В аэропорту Алматы задержали три авиарейса

Отмененных нет.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 12/03−13/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны авиарейсы, сообщает пресс-служба порта.

Среди задержанных:

KC307 Алматы- Павлодар (метеоусловия в аэропорту Павлодара);.

Эйр Астана DV725 Алматы — У-Каменогорск (метеоусловия в аэропорту Павлодара);.

Скат KC875 Алматы — Москва (Позднее прибытие самолета) Эйр Астана Отмененных нет.

В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 930 м, горизонтальная 9999 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.

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