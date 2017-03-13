По сюжету, ученые пытаются просканировать мысли пса по кличке Макс. Животное сообщает, что любит гоняться за мячом, наблюдать за птицами за окном и гулять на поводке в парке. «И я люблю Трампа, он мой человек», — заявляет пес.
«Ты знала, что твой пес — поклонник Трампа?» — спрашивает Йоханссон один из «коллег». «Нет, он не любит его», — заявляет актриса. Однако зверь опровергает это. «Ваша собака — монстр», — заявляет женщина из экспертной комиссии.
Собака последовательно высказывает мнение по поводу проблемных вопросов политики Трампа. Например, говорит, что не хочет тратить свои деньги на охрану здоровья нелегалов. Йоханссон пытается переубедить животное и отмечает, что Трамп расист. «Что ты знаешь о черных людях», — парирует испытуемый.
Тогда актриса подходит к животному пытается убедить его в том, что Трамп не прав в опросе прав женщин. «Спрашивали ли вы меня, когда принимали решение отрезать мои бубенчики», — вопрошает пес.
В итоге один из ученых решает убить собаку из-за того, что она опасна. Но Йоханссон отключает животное от аппарата и заявляет, что любит его независимо от убеждений, после чего надевает ему на голову розовую шапочку. Головные уборы такого цвета стали символом борьбы за права женщин и против Трампа в день его инаугурации.