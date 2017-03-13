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09:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо число черных дыр в Млечном Пути

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (США) оценили число черных дыр в Млечном Пути. Препринт соответствующего исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Источник: NASA

В Млечном Пути ученые насчитали несколько миллионов черных дыр, которые примерно в тридцать раз тяжелее Солнца.

К своим выводам авторы пришли, использовав наблюдаемое соотношение между массой Галактики и звездной металличностью (содержанием элементов тяжелее гелия).

Ученые отмечают, что чем меньше галактика, тем больше в ней доля черных дыр, которые тяжелее Солнца в 50 раз.

С другой стороны, доля черных дыр, которые тяжелее светила в десять раз, велика в крупных звездных системах.

Примерно один процент черных дыр представляют собой двойные системы. Именно они, отмечают авторы, представляют интерес для гравитационно-волновой обсерватории LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory), которая 14 сентября 2015 года впервые наблюдала возмущения пространства-времени.

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