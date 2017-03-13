Названо число черных дыр в Млечном Пути
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (США) оценили число черных дыр в Млечном Пути. Препринт соответствующего исследования имеется в редакции «Ленты.ру».
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (США) оценили число черных дыр в Млечном Пути. Препринт соответствующего исследования имеется в редакции «Ленты.ру».
В Млечном Пути ученые насчитали несколько миллионов черных дыр, которые примерно в тридцать раз тяжелее Солнца.
К своим выводам авторы пришли, использовав наблюдаемое соотношение между массой Галактики и звездной металличностью (содержанием элементов тяжелее гелия).
С другой стороны, доля черных дыр, которые тяжелее светила в десять раз, велика в крупных звездных системах.
Примерно один процент черных дыр представляют собой двойные системы. Именно они, отмечают авторы, представляют интерес для