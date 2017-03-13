Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Александр Овечкин впервые станет отцом
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг и показала фигуру - СМИ
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
08:01 (мск), источник: dostup1.ru

Военные саперы взорвут лед на реке Сим под Ашой

Половодье на Южном Урале обычно проходит в апреле-мае, с двумя пиками.

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) будут взрывать лед на реке Сим (Аша, Челябинская область), чтобы предотвратить затопление населенных пунктов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Саперы ЦВО проведут взрывные работы на реке Сим в районе южноуральского города Аша для предотвращения затопления населенных пунктов, защиты мостов и гидротехнических сооружений. Для разрушения льда, толщина которого достигает 90 см, саперы израсходуют около тонны взрывчатых веществ. Работы спланированы с понедельника по среду, 13—15 марта, в светлое время суток», — приводит ТАСС слова помощника командующего войсками ЦВО Ярослава Рощупкина.

Противопаводковые мероприятия координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где организован мониторинг обстановки на водоемах Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и МЧС.

Половодье на Южном Урале обычно проходит в апреле-мае, с двумя пиками: первый — во второй декаде апреля, второй, связанный с началом таяния снега в горах, в первой декаде мая. Осложнения обстановки возможны в случае обильных осадков (наложение сроков дождевого паводка и второго пика половодья). Динамика развития обстановки в ближайшее время будет определяться температурным режимом и количеством осадков, сообщили ранее в региональном управлении МЧС.

Осложнение паводковой ситуации возможно на территории 34 населенных пунктов. Затороопасная обстановка прогнозируется в Ашинском, Брединском, Варненском районах и Троицке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинская область досрочно погасила банковские кредиты на 1,6 млрд рублей
Глава МВД Германии предупредил турецких политиков
Асад: политика ЕС в отношении Сирии привела к волне терактов
Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова
РПЦЗ призвала убрать тело Ленина с Красной площади
Коммунальщиков заставят платить за отсутствие тепла
Фийон заявил, что за его дорогие костюмы платил некий друг
Надежда Савченко продемонстрировала новый имидж
Спорт
Слезы и боль Контиолахти Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь