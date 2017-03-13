У православных началась третья неделя Великого поста — Крестопоклонная

В старину на этой неделе делали обрядовые хлебы в виде креста, или печенья (крестцы). Кроме традиционной формы креста, наши предки выпекали пироги в виде различных земледельческих орудий, а для каждого члена семьи в них запекали зерна злаков или монеты, которые хранили до посевной и бросали на пашню вместе с первой горстью зерен для того чтобы урожай был богатым.

Суббота третьей недели, как предшествующая ей и будущая, установлены для поминовения усопших: Великопостные родительские субботы.

В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится Святой Крест. Все верующие поклоняются Кресту, в это время поется: Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим.

Тем самым церковь прославляет Святой Крест и напоминает о страданиях Спасителя, чтобы укрепить верующих в прохождении поста. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются «крестопоклонными».

С понедельника по пятницу можно кушать вареную пищу. По вторникам и четвергам, субботам и воскресенье мирянам при приготовлении еды можно добавлять растительное масло. Запрещаются мясо, молоко, сыр, яйца. Строгость поста не распространяется на детей, больных, немощных и престарелых, но они обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, также как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из четыредесятницы — сорока дней — и Страстной седмицы — недели перед самой Пасхой. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей — 48 дней. В 2017 году пост начался 27 февраля и продлится до Пасхи Христовой — 16 апреля.

Четвертая неделя будет посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника, а на пятую празднуется память преподобной Марии Египетской. На шестую неделю отмечается Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). С понедельника седьмой недели начнется Страстная Седмица.