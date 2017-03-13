Челябинец судится из-за рекламного SMS

Интересный судебный прецедент в Челябинске. Житель города получил SMSрекламного содержания от одного из магазинов бытовой техники, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Это сообщение так его возмутило, что он дошел до антимонопольной службы. Ведь согласия на отправку подобных сообщений он не давал. УФАС постановило, что мужчина прав. Теперь отправителю придется ответить за нарушение закона о рекламе. Суд рассмотрит дело в апреле.