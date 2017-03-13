Прокуратура Омска проведёт «горячую линию» для тех, кому не платят зарплату
Омичи смогут задать представителю ведомства все вопросы, связанные с оплатой труда.
Омичи смогут задать представителю ведомства все вопросы, связанные с оплатой труда.
Завтра, 14 марта, прокуратура города Омска проведёт «горячую линию» по вопросам защиты трудовых прав граждан на оплату труда. Номер «горячей линии» — 51−39−54.
Звонить можно будет с 10:00 до 12:00. Отвечать на вопросы будет старший помощник прокурора города Омска Сергей Геннадьевич Ковалёв.