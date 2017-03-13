650 сотрудников метро пройдут курсы английского языка

Ожидается, что обучение пройдут 650 сотрудников — 350 кассиров и 300 инспекторов ЦОМП. На сегодняшний день уже более 100 кассиров окончили курсы. Также к Кубку конфедераций на станциях метро установят 10 новых стоек «Живое общение», где пассажиры смогут получить ответы на вопросы о транспорте, маршрутах и достопримечательностях в городе.
Уроки английского и спецкассы для туристов
«Обучение иностранному языку проходит в рамках подготовки к футбольным соревнованиям — Кубку конфедераций и чемпионату мира. Мы хотим, чтобы гости, которые к нам приедут, могли свободно ориентироваться в городском транспорте. При необходимости сотрудники метро окажут им помощь и содействие, — отметил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, к лету на всех станциях Кольцевой линии метро заработают специальные кассы для туристов. Одну из действующих касс в вестибюле пометят ярким стикером; в ней будет работать сотрудник со знанием английского языка. Здесь смогут покупать билеты не только иностранные туристы, обслуживать будут всех пассажиров.
«Также на станциях метро и Московского центрального кольца начнут работать волонтёры, которые подскажут иностранцам удобные маршруты передвижения, расскажут о городских достопримечательностях», — добавил заммэра.
Новые стойки «Живое общение»
К Кубку конфедераций в метро появится ещё 10 стоек «Живое общение», где пассажиры смогут получить ответы на интересующие их вопросы о транспорте и маршрутах. При этом консультации будут проводить как на русском, так и на английском языке.
Список станций, где установят новые стойки, прорабатывается. Сейчас в метро и на Московском центральном кольце (МЦК) действует 18 таких стоек.
«Мы развиваем информационный сервис, поскольку он очень популярен у пассажиров. Ежедневно к специалистам справочных на станциях метро обращаются порядка трёх тысяч человек», — добавил Максим Ликсутов.
Рядом со стойками «Живое общение» также можно купить сувениры. Витрины работают на четырёх станциях: «Арбатской» Арбатско-Покровской линии, «Павелецкой» Замоскворецкой линии, «Пушкинской» и «Площади Революции». Здесь пассажиры могут приобрести более 50 товаров, среди них ежедневники, ручки, чехлы для смартфонов, термосы с символикой столичной подземки и «Московского транспорта». Сувениры особенно популярны среди туристов. Для них это возможность сохранить воспоминания о посещении московского метро.