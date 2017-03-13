В Москве создадут крупнейшую образовательную Wi-Fi-сеть
В Москве создадут одну из крупнейших в мире
В Москве создадут одну из крупнейших в мире
Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, в 2016 году в рамках пилотного проекта беспроводная сеть была развёрнута в 69 школах. Там появилось 2,3 тысячи
Планируется, что в 2018 году сеть будет насчитывать 60 тысяч точек беспроводного доступа к интернету в 1840 школах города. В одном здании установят в среднем 32
«Когда московское школьное
В России схожий проект с подключением к cети
Сегодня во всех московских школах есть проводной широкополосный интернет. Кроме того, в каждом здании имеется
Чтобы получить доступ к сети, ученикам и учителям нужно будет ввести логины и пароли от электронного дневника (журнала).
«Все пользователи будут авторизованы, анонимная активность в сети исключена», — подчеркнули в
Благодаря единой
— № 627 (ЦАО)
— № 2095 (ЦАО)
— № 1995 (ЮЗАО)
— № 1194 (Зеленоград)
— № 1298 (СЗАО) и лицей № 1571 (СЗАО)
До конца 2018 года все столичные школы будут оснащены современным оборудованием.
Сегодня Москва занимает второе место в мире по количеству точек доступа к