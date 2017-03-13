Пресс-секретарь Киркорова обвинил Елену Мироненко в отсутствии вкуса

Пресс-секретарь эстрадного артиста Филиппа Киркорова Антон Коробков-Землянский прокомментировал высказывание министра культуры Елены Мироненко, которая заявила, что не пошла бы на концерт, где выступает «что-то среднее между Басковым и Киркоровым». Свое мнение глава минкульта выразила в интервью телеканалу «Прима».

Высказывание Мироненко возмутило представителя Киркорова.

«С недоумением посмотрел интервью Мироненко, земляки прислали ссылку, честно говоря, не ожидал такой некомпетентности от человека на подобном посту. На мой взгляд, чиновник не имеет права на вкусовщину. Даже высказывая частное мнение, нужно помнить, что ты представляешь интересы всех жителей региона. Тот, как мне показалось, пренебрежительный и высокомерный тон, которым была брошена эта фраза, по отношению к поклонникам народного артиста, уже более 30 лет работающего над созданием лучших эстрадных шоу в нашей стране, просто оскорбителен», — рассказал Коробков-Землянский Sibnovosti.ru.

Пресс-секретарь Киркорова посоветовал Елене Мироненко повнимательнее изучить его творчество. По словам Коробкова-Землянского, проекты артиста являются достижением отечественной культуры.

«Министру культуры перед тем, как задирать нос, следовало бы знать, что новое шоу «Я» Филиппа Киркорова, премьера которого триумфально прошла в прошлом году в Кремле, было поставлено режиссером Франко Драгоне, создателем 10 легендарных шоу «Cirque du Soleil», шоу Селин Дион «A New Day…», собравшем рекордное количество зрителей со всего мира, церемонии открытия Евро-2000 и массы других проектов. Все постановки Драгоне признаны самыми зрелищными и масштабными во всем мире и отмечены престижными международными премиями.

Совместный проект Филиппа Киркорова и Франко Драгоне стал достижением для отечественной культуры — это современное музыкальное представление мирового уровня, новаторское и, в то же время, опирающееся на традиции русской эстрадной песни, — заявил пресс-секретарь Филиппа Киркорова.