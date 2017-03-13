Автомобилистов и общественников просят помочь выявить проблемные дороги

По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, в 2016 году за счет сборов системы «Платон» было отремонтировано 1000 самых проблемных дорог в 40 городах и регионах. В Челябинской области в порядок приведено более 18 дорог. Протяженность отремонтированных участков превысила 86 километров.

Всего бюджеты Челябинской области и города Челябинска в прошлом году по решению правительства РФ дополнительно получили на ремонт дорог 400 миллионов рублей за счет отчисляемых грузоперевозчиками средств покилометровой оплаты передвижений по федеральным трассам в счет возмещения наносимого грузовиками-тяжеловесами вреда дорожному покрытию. Сейчас планируется проверить, как перенесли зиму отремонтированные за счет этих денег дороги.

«Призываем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать в этом вопросе, сообщать нам о тех участках дорог, на которых после зимы появились проблемы», — обратился Роман Старовойт. Он отметил, что ответственность за качество ремонта несут региональные правительства. «Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков», — подчеркнул Роман Старовойт.