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08:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Автомобилистов и общественников просят помочь выявить проблемные дороги

В Челябинской области федеральные инспекции проверят состояние дорог, которые в прошлом году были отремонтированы за счет прямых отчислений грузоперевозчиков через госсистему «Платон». Общественников и автомобилистов просят помочь выявить проблемные дороги.

По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, в 2016 году за счет сборов системы «Платон» было отремонтировано 1000 самых проблемных дорог в 40 городах и регионах. В Челябинской области в порядок приведено более 18 дорог. Протяженность отремонтированных участков превысила 86 километров.

Всего бюджеты Челябинской области и города Челябинска в прошлом году по решению правительства РФ дополнительно получили на ремонт дорог 400 миллионов рублей за счет отчисляемых грузоперевозчиками средств покилометровой оплаты передвижений по федеральным трассам в счет возмещения наносимого грузовиками-тяжеловесами вреда дорожному покрытию. Сейчас планируется проверить, как перенесли зиму отремонтированные за счет этих денег дороги.

«Призываем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать в этом вопросе, сообщать нам о тех участках дорог, на которых после зимы появились проблемы», — обратился Роман Старовойт. Он отметил, что ответственность за качество ремонта несут региональные правительства. «Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков», — подчеркнул Роман Старовойт.

Телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266−65−63.

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