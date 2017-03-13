К концу рабочей недели в регионе прогнозируют потепление до +10°C

По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 13 марта, воздух прогреется до +5°C. Со вторника по четверг столбик термометра будет подниматься до +7°C, в последний день рабочей недели ожидается +10°C. В среду и пятницу метеорологи обещают осадки в виде дождя.

В ночные часы синоптики прогнозируют похолодание до +4… 0 °C. Скорость ветра составит 3−5 м/с, в среду — 9 м/с.