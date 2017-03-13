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08:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирск до середины недели вернутся снегопады

Столбик термометра будет колебаться около отметки -5 градусов, рассказали синоптики.

Днем в понедельник столбик термометра покажет -4°C, пасмурно.

В ночь на вторник температура составит -6°C, днем -4°C, снег.

В ночь на среду столбик термометра покажет -10°C, днем -4°C, небольшой снег.

Ночью в четверг температура составит -14°C, днем -6°C, небольшой снег.

По прогнозу «Gismeteo», днем в понедельник столбик термометра покажет -5°C, ясно.

В ночь на вторник температура составит -10°C, днем -4°C, переменная облачность.

В ночь на среду столбик термометра покажет -7°C, днем -5°C, снег.

Ночью в четверг температура составит -10°C, днем -5°C, снег.

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