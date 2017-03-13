Дожди и тепло придут в Воронеж на новой рабочей неделе

В начале рабочей неделе погода благодаря антициклону будет солнечной, погожей, тихой сухой погодой. Среднесуточная температура воздуха по-прежнему на несколько градусов превысит норму. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.
В понедельник, 13 марта, солнечно и без осадков, +8 градусов, ветер восточный, 5−10 м/сек. Самым теплым этот день в метеоистории Воронежа был в 2002 году, когда воздух прогрелся до +16,2, а самым холодным — в 1951-м: тогда синоптики зафиксировали -20,7 градуса мороза.
Во вторник, 14 марта, ночью -1, днем +8 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков, ветер восточный, 4−9 м/сек.
В среду, 15 марта, ночью -1, днем +8 градусов. Солнечная погода сменится пасмурной, ветер восточный, 4−9 м/сек.
В четверг, 16 марта, ночью +2, днем +8 градусов. Пасмурно, дождливо и ветрено — 6−11 м/сек юго-западного направления.
В пятницу, 17 марта, ночью +1, днем +8 градусов. Дожди будут идти в течение суток, во второй половине дня пасмурная погода сменится солнечной. Ветер юго-западный, 6−11 м/сек.