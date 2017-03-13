Казахстанцы стали меньше ездить на такси

Источник: Informburo.kz

Казахстанцы пересаживаются в общественный транспорт. Согласно результатам исследований, количество пассажиров такси за год сократилось на 14,3%, автобусов, наоборот, вросло на 4,8%, а троллейбусов сразу на 37,4%. Аналитики EnergyProm.kz сообщают, что по итогам февраля 2017 года проезд на автобусе подорожал за год на 5,8%. «За январь 2017 года автомобильный и городской электрический транспорт перевезли 1,79 млрд пассажиров — на 1% больше, чем годом ранее. Наибольшая доля пришлась на автобусы — 82,6%, причём вес автобусных перевозок растёт (в январе 2016 было 79,6%). Автобусы перевезли за первый месяц текущего года 1,48 млрд пассажиров — на 4,8% больше, чем годом ранее», — констатируют эксперты.

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В январе вырос объём и троллейбусных перевозок — сразу на 37,4% за год, до 1,8 млн пассажиров. Что составляет всего 0,5% от общего количества пассажиров. Аналитики считают это прогрессом и приводят в пример данные за прошлый год, когда это количество в январе 2016 года составляло всего 0,1%. «Перевозки такси, напротив, существенно сократились — минус 14,3% по итогам января, до 306,1 млн пассажиров — это 17,1% от общего количества пассажиров против 20,1% в январе 2016», — сообщили эксперты.

Источник: Informburo.kz

Увеличился, соответственно, и пассажирооборот. Годовой рост по итогам января составил 4%, до 19,16 млрд пкм (пассажиро-километр — перемещение одного пассажира на расстояние в один километр. Определяется суммированием произведений количества пассажиров каждой перевозки на расстояние перевозки в километрах). Пассажирооборот автобусов увеличился на 7,5% за год и составил до 15,69 млрд пкм, а троллейбусов — сразу на 55,6%, до 8,4 млн пкм. По такси отмечено снижение до 9,9%, что составило 3,44 млрд пкм. По словам аналитиков, 2016 год показал прирост по количеству пассажиров, перевезённых всеми видами автомобильного и городского электрического транспорта, на 2,3%, до 22,3 миллиарда. Раннее наиболее значительный рост отмечался в 2013 году — на 18% к 2012.

Источник: Informburo.kz