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09:39 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, что у некоторых людей мозг до старости остается «молодым»

Некоторые старики в тестах на внимание и память могут переплюнуть молодежь — в пенсионном возрасте их мозг работает так же хорошо, как у 20-летних, а иногда и лучше. Как выяснили ученые, он и внешне не отличается от «молодого». Точную причину такой сохранности мозга они пока назвать не могут.

Источник: Газета.Ру

«Суперстарики» (superagers) — термин, придуманный неврологом из Чикаго Марселем Месуламом. Так он назвал пожилых людей, чьи память и внимательность не просто лучше, чем должны быть в их годы, а не уступают памяти и внимательности молодых людей 20−30 лет.

Старея, мы начинаем думать медленнее, нам сложнее работать в многозадачном режиме и что-то запоминать. Это связано с истончением коры головного мозга — очень распространенным явлением, сопутствующим старению.

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В тестах памяти для людей разного возраста существуют разные нормы — так, если средний 25-летний пациент невролога способен запомнить около 14 слов, то для 75-летнего девять слов уже будут хорошим результатом.

Однако распространенное — не значит неизбежное. Как показало исследование ученых из Гарвардской медицинской школы, опубликованное в журнале The Journal of Neuroscience, сохранить толстую кору — и хорошую память — возможно.

Исследователи полагают, что изучение мозга «суперстариков» позволит раскрыть секреты здорового старения мозга и разобраться, что происходит, когда этот процесс идет не так.

«Поняв, что такое здоровое старение мозга, мы сможем выделить биомаркеры для прогнозирования проблем у людей с возрастными заболеваниями, такими как деменция», — говорит Александра Турутуглу, одна из авторов исследования.

Проделанная работа — шаг на пути к пониманию того, как некоторые пожилые люди сохраняют способности юношеского мышления и контуры мозга, поддерживающие эти способности. «В предыдущих исследованиях сравнивались старики старше 85 лет и люди среднего возраста, — рассказывает Турутуглу. — Мы же сосредоточились на людях пенсионного возраста, 60−70 лет, и исследовали тех, чей мозг работал как у 20-летних».

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Турутуглу и ее команда протестировали группу из 40 участников 60−80 лет и группу из 41 участника 18−35 лет, без неврологических и психических заболеваний. Добровольцы должны были выполнить стандартные тесты на запоминание слов. Среди старших участников 17 выступили так же хорошо, как и молодые, или даже лучше.

Изучив результаты их МРТ, исследователи обнаружили, что мозг этих стариков не только функционирует как молодой, но и визуально выглядит так же. Ни возрастом, ни образованием «суперстарики» не отличались принципиально от остальных пожилых участников.

Среди «суперстариков» женщин было больше, чем среди прочих стариков.

Две области мозга у них были в том же состоянии, что и у молодых участников: та, что хранит и восстанавливает информацию, и та, что отвечает за направление внимания и выявление важных деталей. Чем толще были эти регионы, тем лучше была память стариков. Результаты исследования также показали, что размер этих областей коррелирует со способностью к запоминанию. Наиболее сильная корреляция была выявлена в области пересечения этих областей. «Мы считаем, что эффективное взаимодействие между этими областями очень важно для здорового старения мозга», — сообщает Турутуглу.

Также у них почти не уменьшился объем гиппокампа, области, отвечающей за переход кратковременной памяти в долговременную.

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Пока исследователи затрудняются привести однозначное объяснение этого феномена, предполагая, что здесь играют роль генетические факторы и здоровый образ жизни. Если это подтвердится, то изучение устойчивых к сокращению областей мозга у пожилых людей может стать целью множества новых исследований. Будущие исследования должны быть сосредоточены на факторах, влияющих на сохранность областей мозга, считают ученые.

Эмили Рогальски, невролог, также занимающаяся изучением «суперстариков», отмечает, что «мы сможем лучше исследовать клеточные, молекулярные и генетические механизмы, которые поддерживают толщину коры мозга пожилых людей и сохраняют их сознание в порядке».

Ей вторит профессор неврологии Брэдфорд Дикенсон, один из участников исследования. «Мы отчаянно нуждаемся в понимании того, как у некоторых пожилых людей мозг отлично работает и в 60, и в 70 лет. Это может позволить нам найти способ предотвратить ухудшение памяти и мышления, которое сопровождает старение большинства из нас», — говорит он.

Комментарии
1
Иван Петров
Неудивительно, что мозг пожилых людей работает лучше, чем мозг молодых (во многих случаях).
Тут и накопленные знания и житейский опыт.
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