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10:58 (мск), источник: Крым Press

Стартовал музыкальный фестиваль «Крымская весна»

Крымчан ожидают еще пять гастрольных концертов. Накануне в Ялте, в театре им. Чехова стартовал музыкальный фестиваль «Крымская весна». Он приурочен к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Источник: Крым Press

«Звездами» первого фестивального дня стал российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр». Инициатива проведения фестиваля исходила от нашего оркестра. Его проведением мы хотим еще раз напомнить об одном для всех нас историко-культурном пути, о том, что Крым неразрывно связан с Россией, — рассказал ТАСС продюсер оркестра Ростислав Черный. Музыканты, по его словам, подготовили две концертные программы: «Нам есть чем гордиться» (старинные марши и песни в обработке для струнного оркестра) и «Нам есть что любить» (наиболее известные номера из репертуара звезд отечественной и зарубежной эстрады 1930−1950 гг).

Во второй программе, в частности, примут участие известные актеры театра и кино. Среди них заслуженные артисты России Наталья Рожкова и Александр Скляр, актеры театра и кино Анатолий Журавлев, Сергей Маховиков, Андрей Рапопорт, лауреаты международных конкурсов Валерий Кучеренко, Светлана и Сергей Полянские. Концертные программы будут представлены также в Севастополе и Симферополе.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Крыма, он продлится до 17 марта 2017 года.

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