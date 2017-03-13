Стартовал музыкальный фестиваль «Крымская весна»
Крымчан ожидают еще пять гастрольных концертов. Накануне в Ялте, в театре им. Чехова стартовал музыкальный фестиваль «Крымская весна». Он приурочен к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Крымчан ожидают еще пять гастрольных концертов. Накануне в Ялте, в театре им. Чехова стартовал музыкальный фестиваль «Крымская весна». Он приурочен к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
«Звездами» первого фестивального дня стал российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр». Инициатива проведения фестиваля исходила от нашего оркестра. Его проведением мы хотим еще раз напомнить об одном для всех нас
Во второй программе, в частности, примут участие известные актеры театра и кино. Среди них заслуженные артисты России Наталья Рожкова и Александр Скляр, актеры театра и кино Анатолий Журавлев, Сергей Маховиков, Андрей Рапопорт, лауреаты международных конкурсов Валерий Кучеренко, Светлана и Сергей Полянские. Концертные программы будут представлены также в Севастополе и Симферополе.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Крыма, он продлится до 17 марта 2017 года.