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09:06 (мск), источник: Volga News

За год заболеваемость туберкулезом выросла в трех городах и 13 районах Самарской области

В настоящий момент туберкулез является «инфекционным убийцей № 1» подросткового и взрослого населения. Эта болезнь является одной из основных причин смерти людей, зараженных вирусом иммунодефицита человека.

При этом возрастающая интенсивность транспортных связей и усиление миграции населения помогают возбудителям туберкулеза распространяться по миру, сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в Самарской области сохраняется на высоком уровне (от 57,92 на 100 тыс. населения в 2007 году до 76,64 на 100 тыс. населения в 2013 году). В 2016 году показатель заболеваемости туберкулезом снизился в сравнении с 2015 годом на 1,63% и составил 61,41 на 100 тыс. населения, но отмечается превышение на 21,5% показателя заболеваемости в РФ и на 23% превышен показатель заболеваемости туберкулезом в ПФО.

Из 35 административных территорий Самарской области рост заболеваемости туберкулезом в 2016 году зарегистрирован в 3-х городах (Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный) и 13 сельских районах (Богатовский, Камышлинский, Шенталинский, Безенчукский, Большечерниговский, Нефтегорский, Красноярский, Пестравский, Красноармейский, Борский, Волжский, Кинельский, Похвистневский).

В Самарской области число впервые выявленных больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез в 2016 году достигло 35,8%(2015 г. — 31,3%; 2014 г. -25%; 2013 г. — 22,8%).

Сложная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу обусловлена в том числе существенными изменениями в экологии возбудителя, увеличилось число полирезистентных штаммов, что значительно осложняет проведение мероприятий (лечебных, противоэпидемических, дезинфекционных) по борьбе с этой инфекцией. В Самарской области доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в 2016 году увеличилась и составила 27,7% против 26% в 2015 году.

Основным методом раннего выявления туберкулеза у взрослых является флюорографическое обследование, а у детей и подростков — туберкулинодиагностика. Раннее выявление заболевания туберкулезом обеспечивает благополучное излечение и предупреждает дальнейшее распространение инфекционного начала.

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