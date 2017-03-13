Певица из Красноярского края Дарья Антонюк не поедет на «Евровидение»

Певица из Красноярского края Дарья Антонюк, которая стала лучшим голосом страны по итогам проекта Первого канала «Голос», не поедет на «Евровидение — 2017». Напомним, о выдвижении ее кандидатуры стало известно еще зимой. Молодая певица попала в шорт-лист «Евровидения» от России вместе с Еленой Темниковой, Александром Панайотовым, Нюшей и группой Soprano Турецкого.

12 марта стало известно имя представителя России на конкурсе «Евровидение-2017». Имя певца, который представит Россию на конкурсе песни в Киеве, объявили в хоте эфира программы «Воскресное Время» на Первом канале. Сообщается, что страну будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning произвело наиболее сильное впечатление. Известно, что с детства певица передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

«Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, — пояснил глава российской делегации на конкурсе Юрия Аксюты. — Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство».

Певица родилась 7 апреля 1989 года в Ухте (Коми). Она начала петь в детстве и уже тогда становилась победителем и лауреатом различных конкурсов, в том числе международных. Широкую популярность она приобрела после участия в проекте Аллы Пугачевой «Фактор А» в 2013 году — тогда она заняла второе место, а Пугачева отметила ее премией «Золотая звезда Аллы». После этого Самойлова приняла участие в торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Напомним, полуфиналы «Евровидения» пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал — 13 мая. В конкурсе примут участие представители 43 стран.