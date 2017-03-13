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10:41 (мск), источник: Newslab.ru

Певица из Красноярского края Дарья Антонюк не поедет на «Евровидение»

Сообщается, что страну будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning произвело наиболее сильное впечатление. Известно, что с детства певица передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Источник: AP 2017

Певица из Красноярского края Дарья Антонюк, которая стала лучшим голосом страны по итогам проекта Первого канала «Голос», не поедет на «Евровидение — 2017». Напомним, о выдвижении ее кандидатуры стало известно еще зимой. Молодая певица попала в шорт-лист «Евровидения» от России вместе с Еленой Темниковой, Александром Панайотовым, Нюшей и группой Soprano Турецкого.

12 марта стало известно имя представителя России на конкурсе «Евровидение-2017». Имя певца, который представит Россию на конкурсе песни в Киеве, объявили в хоте эфира программы «Воскресное Время» на Первом канале. Сообщается, что страну будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning произвело наиболее сильное впечатление. Известно, что с детства певица передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

«Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, — пояснил глава российской делегации на конкурсе Юрия Аксюты. — Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство».

Певица родилась 7 апреля 1989 года в Ухте (Коми). Она начала петь в детстве и уже тогда становилась победителем и лауреатом различных конкурсов, в том числе международных. Широкую популярность она приобрела после участия в проекте Аллы Пугачевой «Фактор А» в 2013 году — тогда она заняла второе место, а Пугачева отметила ее премией «Золотая звезда Аллы». После этого Самойлова приняла участие в торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Напомним, полуфиналы «Евровидения» пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал — 13 мая. В конкурсе примут участие представители 43 стран.

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