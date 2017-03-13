14 марта в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 13 марта). 14 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 13.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Белинского, 8, 8а, 10, 12; ул. Индустриальная, 9, 11, 11а, 13, 14, 15; ул. Социалистическая, 7, 9, 11, 12/6; ул. Челюскина 8, 10, 12.

С 13.00 до 18.00 электричество отключат в Авиастроительном районе по адресам: ул. Копылова, 15; ул. Кубанская, 4а, 9; ул. Ленинградская, 15, 17, 17а, 19, 21; ул. Побежимова, 30, 32а, 32б, 34, 34а, 42, 47; ул. Чапаева, 3, 4, 5, 6, 8.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Вахитовском районе по адресам: ул. Дачная, 73−86; ул. Киевская, 13, 14, 44, 45; ул. Мичурина, 19−58; ул. Соревнования, 24−28; ул. Щорса, 31−67.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в Кировском районе по адресам: ул. Бородина, 3, 7; ул. Герцена, 110, 124−139, 128а, 145, 149; ул. Гончарова, 47−70а; ул. Кольцевая, 53−66; ул. Кольцова, 37−43а; ул. Красикова, 11, 13, 15; ул. Краснококшайская, 92, 76, 81/10, 140, 150/2; ул. Межевая, 8−48; ул. Поперечно-Базарная, 10, 32;

ул. Смычки, 5, 6, 30; ул. Тургенева, 40−63; ул. Ферганская, 7;

ул. Хибинская, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Юдина, 26.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жильцы домов №№ 8 и 12 по ул. Завойского Приволжского района.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного и Кировского районов.