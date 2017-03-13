Сигнал об учебной тревоге прозвучит в Волгограде 16 марта

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, непрерывистый и прерывистый сигналы будут звучать в течение трех минут. Кроме того, соответствующее сообщение будет дано по телевидению и радио.

Местных жителей просят сохранять спокойствие. Подобная проверка готовности систем оповещения проводится каждый год.