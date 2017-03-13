Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
В России введут новые нормы труда для женщин
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Кортункова сбросила 60 кг и показала фигуру: фанаты восхищены
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16Неслабый пол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
09:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

Сигнал об учебной тревоге прозвучит в Волгограде 16 марта

Учебная проверка системы оповещения населения пройдет в Волгограде 16 марта в 14:00.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, непрерывистый и прерывистый сигналы будут звучать в течение трех минут. Кроме того, соответствующее сообщение будет дано по телевидению и радио.

Местных жителей просят сохранять спокойствие. Подобная проверка готовности систем оповещения проводится каждый год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кавказ не кормят. Глава Дагестана заявил, что регион вернулся в Средневековье
Глава МВД Германии предупредил турецких политиков
В Британии назначен министр по борьбе с подрывной деятельностью
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин впервые в НХЛ не смог забросить шайбу в 10 матчах подряд
Коммунальщиков заставят платить за отсутствие тепла
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
Слезы и боль Контиолахти Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
33 станции метро построят в Новой Москве
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона "весна–лето 2017".
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь