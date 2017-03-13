Похолодание до -5 градусов ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 13 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +4 градуса. Ветер
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 13 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +4 градуса. Ветер
14 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит -5 градусов, днем +3 градуса. Ветер
15 марта — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -4 градуса ночью и +4 градуса днем. Ветер южный, 5 м/с.