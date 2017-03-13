Суд отложил реставрацию некоторых исторических памятников Красноярска

Реставрация нескольких исторических домов Енисейска и Красноярска откладывается. Соответствующие решение принял краевой арбитражный суд.

По данным инстанции, в конце января компания «Промстрой» подала исковые заявления к КГКУ «Управление капитального строительства» с требованием изменить сроки сдачи объектов. Рассмотрев иски, суд пришел к выводу, что требования являются правомерными. Чтобы законно провести все работы, истцу необходимо получить особое разрешение, посчитали в суде.

Добавим, одним из рассматриваемых объектов является комплекс из двух зданий в Енисейске на улице Ленина, где во время революции выступал Яков Свердлов. Также в этот перечень входит магазин, построенный в конце XIX века. Кроме того, подрядчик оспорил сроки сдачи дома на проспекте Мира в Красноярске, где размещалось издательство «Приступ». На этом объекте требуется выполнить консервацию и противоаварийные работы.