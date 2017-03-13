В части домов Ново-Савиновского района Казани 14 марта не будет воды
(Город Казань KZN.RU, 13 марта). 14 марта в части домов
(Город Казань KZN.RU, 13 марта). 14 марта в части домов
Это связано с работами по замене
С 8.00 14 марта до 8.00 15 марта воды не будет по адресам: ул. Воровского, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 67; ул. Гагарина, 2/91, 2а, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14; ул. Короленко, 91/2, 93, 93а, 95, 97, 97а, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111,113; ул. Октябрьская, 15, 16, 17, 17а (детский сад № 250), 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 23а, 23б (школа № 30), 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50.
Кроме того, будет понижено давление воды до 1,5 атм. по адресам:
ул. Воровского, 11, 13, 13а, 15, 15а; ул. Восстания, 1/79−29, 2/81−26;
ул. Гагарина, 4, 16, 18 (детский сад № 250), 18а (школа № 31), 20, 20а, 22, 35а, 39а, 59а — 81/23; пр. Ибрагимова, 1−37; ул. Коллективная; ул. Короленко, 32−58а, 79/1−89; ул. Поселок Воровского; ул. Октябрьская, 1, 1а, 3, 3а, 3б (детский сад № 315), 4/14, 5, 5а, 8, 10, 10а (детский сад № 122), 12, 13, 15а, 19а.
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает