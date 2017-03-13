В школах Волгограда выявлено более сотни нарушений в организации питания детей-инвалидов
Прокуратура области провела проверку организации бесплатного питания
Прокуратура области провела проверку организации бесплатного питания
Как сообщила РИАЦ
Проверка показала, что в общеобразовательных учреждениях Волгограда, в нарушение действующего законодательства, дети с ограниченными возможностями здоровья не обеспечены бесплатным двухразовым питанием. Прокуратура Волгограда внесла в адрес департамента по образованию администрации Волгограда представление об устранении выявленных нарушений.
Рассмотрев представление, Волгоградская гордума утвердила Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,