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10:43 (мск), источник: РИАЦ

В школах Волгограда выявлено более сотни нарушений в организации питания детей-инвалидов

Прокуратура области провела проверку организации бесплатного питания детей-инвалидов.

Источник: РИАЦ

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, выявлено более 100 нарушений, внесено 44 представления, предъявлено исковое заявление, опротестовано 5 незаконных правовых актов, возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.

Проверка показала, что в общеобразовательных учреждениях Волгограда, в нарушение действующего законодательства, дети с ограниченными возможностями здоровья не обеспечены бесплатным двухразовым питанием. Прокуратура Волгограда внесла в адрес департамента по образованию администрации Волгограда представление об устранении выявленных нарушений.

Рассмотрев представление, Волгоградская гордума утвердила Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда. С 1 апреля 2017 года в образовательных учреждениях города-героя для детей-инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья будет организовано бесплатное двухразовое горячее питание.

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