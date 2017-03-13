В школах Волгограда выявлено более сотни нарушений в организации питания детей-инвалидов

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, выявлено более 100 нарушений, внесено 44 представления, предъявлено исковое заявление, опротестовано 5 незаконных правовых актов, возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.

Проверка показала, что в общеобразовательных учреждениях Волгограда, в нарушение действующего законодательства, дети с ограниченными возможностями здоровья не обеспечены бесплатным двухразовым питанием. Прокуратура Волгограда внесла в адрес департамента по образованию администрации Волгограда представление об устранении выявленных нарушений.