Городские дикари: кого защитит закон «Об охране диких животных»

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Сегодня уже мало кого удивишь обезьянкой, лисой или рысью в качестве домашнего питомца. Тем не менее отдельного закона, регулирующего содержание диких животных в квартирах, нет, поэтому часто они живут в совершенно неподходящих условиях. Кроме того любители экзотов (экзотических питомцев) не всегда задумываются о последствиях приобретения подобных зверей для себя или других людей, которые вынуждены соседствовать с леопардом или питоном. Московские власти решили исправить ситуацию. В ближайшее время депутаты Мосгордумы рассмотрят законопроект «Об охране диких животных». Но предварительно столичное правительство хочет узнать позицию жителей города. С 13 по 24 марта на платформе crowd.mos.ru все желающие могут зарегистрироваться и принять участие в обсуждении документа. Мода на удава По словам зоозащитников, мода на экзотических животных появилась примерно в 1990-е годы, когда россияне получили возможность выезжать за границу. Тогда же сформировался бизнес по доставке в Россию партий животных для последующей продажи.

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«Человек “радовал” гостей, вынося им на плечи удава, — рассказывает координатор проектов по сохранению редких видов животных WWF (Всемирный фонд дикой природы) Наталья Дронова. — Или заводили приматов, которых трудно содержать — павианов, макак. Они некрупные, но все равно, если это взрослые особи, за ними сложно ухаживать, потому что требуются специальные условия». После кризиса 1998 года рынок «устаканился» и, по наблюдениям представителя WWF, стало меньше людей, которые хвалились экзотами. Но дикие животные начали появляться на улицах.

Помню, обезьян в Сокольниках отлавливали и помещали в центры спасения. Кого-то люди сами пытались передать, потому что понимали, что животные кусаются и разносят квартиру, и эти сложности не все готовы были переносить Наталья Дронова координатор проектов по сохранению редких видов животных WWF

Есть еще одна категория владельцев — те, кто заводит экзотического зверька для заработка. Например, фотографы, которые предлагают сделать снимок с животным. «Если говорить про обезьян, их покупают подростками или детенышами, когда они миленькие, не проявляют агрессию, с ними легко фотографироваться. А когда животное вырастает, пытается строить иерархические отношения, становится непредсказуемым (посадили на колени к ребенку, а оно укусило), фотографу уже нельзя использовать такое животное», — объясняет Дронова. Незадачливые владельцы экзотов, которые устают от питомцев или не справляются с содержанием, и бизнесмены, которые не могут больше получать прибыль от животного, стараются избавиться от них: выбрасывают или пытаются пристроить.

Однако, по словам представителя WWF, продать надоевшего питомца совсем не просто.

«Ко мне часто в последнее время обращались за помощью по устройству львят пяти-шестимесячного возраста. Люди думают, что, если купили их за 60−80 тыс. рублей, то так же смогут и продать (цена льва варьируется от 60 до 150 тыс. рублей — прим. ТАСС)», — отмечает Дронова. Сдать животное в цирк или зоопарк тоже сложно. По словам зоозащитницы, там действует программа разведения, и тех же львов берут, чтобы создавать пары. Но животное не могут взять без карантина или без документов о происхождении, так как следят, чтобы не было инбридинга (близкородственного скрещивания — прим. ТАСС).

Есть еще центры спасения крупных кошек, но они практически все время переполнены. «В конце концов, мне удалось найти дрессировщика, который пошел навстречу и взял львенка бесплатно, при том, что прежние владельцы потратили на него деньги. Потому что, если говорить про львят, предложение превышает спрос», — поясняет Дронова. Контрабанда опасна и для животных, и для людей По словам руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, серьезной проблемой является нелегальный оборот животных. Речь и о контрабанде, и о нелегальной торговле экзотами через интернет. Дронова добавляет, что нелегальная торговля — без карантина и ветеринарной проверки — опасна не только для будущих питомцев, но и для людей.

Животные могут погибнуть в результате перевозки, особенно если их скученно везут, набив в коробки и маленькие клетки. А их хозяева могут заразиться инфекциями: орнитозом — от попугаев, сальмонеллезом — от рептилий, гепатитом и лихорадками — от обезьян Антон Кульбачевский руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды

Животные из Красной книги под запретом Если говорить о легальных способах приобретения, сегодня, по словам Дроновой, покупать и продавать можно любых животных, кроме занесенных в Красную книгу. Это, например, амурский тигр, леопард, сайгак, кречет. «Продажа, покупка и содержание этих животных запрещена полностью и наказывается уголовно», — говорит представитель WWF.

А вот рысь можно купить вполне законно, так как это обычный охотничий вид, поясняет эксперт. Можно даже купить льва и содержать его в коттедже.

«Покупатель должен требовать документы о законности происхождения данного объекта. Например, что львенок разведен в неволе, у него есть родители, приобретенные законным образом. Это могут быть цирковые животные, либо из какого-то зоопарка. Есть акт о его рождении, ветеринарные бумаги, — рассказывает Дронова. — Эти документы означают, что владелец — честный покупатель и содержит животное в условиях неволи в меру своего понимания». Закон для защиты животных и людей Даже если владельцы позаботились о легальном приобретении питомца, они не всегда знают какие условия ему нужны: какое должно быть помещение, освещение, как правильно кормить и т.д., сетует Кульбачевский. Кроме того, есть животные, которых вообще неправильно держать в квартирах, так как они могут представлять опасность, добавляет Дронова. Это, например, хищники, крупные кошки и приматы, ядовитые змеи. Необходимо создать список видов, которые запрещены к содержанию в частных коллекциях, считает она. Таких животных смогут содержать профессионалы или зоопарки, но в частные руки они не будут попадать. По словам главы столичного департамента природопользования, законопроект «О диких животных» должен помочь упорядочить как содержание, так и оборот редких и экзотических животных в Москве.

Новый закон поможет оградить как дикое животное от человека, так и человека от дикого животного Антон Кульбачевский

«Мы с помощью закона хотим четко определить — каких животных можно содержать в московских квартирах, а каких, например, только в вольере за городом», — пояснил Кульбачевский.

В новых правилах планируется также ужесточить ответственность владельцев домашних питомцев перед властью и соседями.

Еще одним пунктом документа станет введение обязательной регистрации питомцев. «Нам нужно четко понимать, где в городе содержатся животные, какие они и в каких условиях живут. Это наша главная цель», — добавил руководитель департамента природопользования Москвы.

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Сколько метров нужно тигру Дронова считает, что появление нормативов содержания животных поможет контролировать условия, в которых они живут. «Сейчас полиции или инспекторам Росприроднадзора трудно применять законодательство, потому что нигде не написано, какие условия надлежащие: сколько метров должно быть для тигра, для льва, может ли гиббон жить без клетки в квартире, если это рептилия — соблюдается ли температурный режим и уровень влажности. Это должно быть прописано в специальных нормативах — не для каждого вида, думаю, а для группы — те же крупные кошки», — рассуждает эксперт. Конечно, в каждую квартиру просто так не войдешь, отмечает зоозащитница. На владельцев животных должны пожаловаться, например, соседи, чтобы приехала проверка. Но в последнее время основная проблема не с квартирами, а с частными зоопарками и зоовыставками, добавляет она. После вступления законопроекта в силу частные и контактные зоопарки будут проверять в первую очередь. Зарегистрируйтесь и разводите животных спокойно Что касается регистрации, Дронова полагает, что это поможет легализовать рынок животных, которых разводят в питомниках России. «Ничего плохого в разведении в неволе, например, лори или попугаев, нет. Благодаря этому на рынок попадают животные, адаптированные к такой жизни, а не из дикой природы. Это никак не вредит их природным популяциям, животные не приносят с собой инфекции, потому что они не привезены откуда-то из-за рубежа», — говорит представитель WWF. Сегодня все животные, привезенные в Москву легально или контрабандой, попадают на единый рынок, где покупателю трудно сориентироваться.

Например, хочет человек купить попугая жако. Торговец ему скажет, что развел попугая у себя в квартире, а кольцо не надел, потому что его не было. В результате покупателю достанется дикая птица, которая никогда не приручится, и хорошо, если у нее нет заболеваний Наталья Дронова

Многие питомники сами хотят зарегистрироваться, уверяет Дронова, но сейчас пока нет такого механизма. Что касается частных владельцев, для них регистрация может носить заявительный характер, добавляет она. Сегодня Росприроднадзор регистрирует только особо редкие виды животных, которые входят в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). «Чтобы привезти шимпанзе или красного ару, нужно получить разрешение на ввоз в Россию административного органа. А если это, например, животное из второго приложения (туда входят все крупные попугаи, все обезьяны, питоны, удавы, хамелеоны), то оно приезжает с документами без уведомления Росприроднадзора, только с разрешением той страны, откуда едет. Таможенник делает отметку, а дальше это никто не учитывает. Поэтому никто не знает, сколько в России хамелеонов», — поясняет Дронова. Легко ли держать дома лису Владельцы животных уверены, тем, кто приобрел питомца легально и добросовестно о нем заботится, бояться нечего.

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Хозяин серебристо-черной лисы Евгений Михин рассказывает, что купил животное на ферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) после того, как узнал о Новосибирском эксперименте. Более 50 лет назад ученые под руководством академика Дмитрия Беляева начали эксперимент по одомашниванию (доместикации) лисиц. На протяжении многих поколений генетики отбирали самых послушных и лояльных человеку животных и скрещивали их. В результате они смогли получить, как считается, домашнюю лисицу.



Другой легальный способ приобрести лису — звероферма или зверосовхоз. Покупая лисенка, владелец заключает договор и получает чек, где указано, что животное родилось в неволе, а также справку Ф1, которая необходима при транспортировке питомца. Без этого документа могут не принять в ветклинике. Кроме того животное чипируется. Лисенок из Новосибирска продается сразу с ветеринарным паспортом. Хозяевам питомцев, приобретенных в других местах, необходимо оформить документ самостоятельно.

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Новосибирская лиса стоит около $1 тыс. Фермерская — более бюджетный вариант — около 10−15 тыс. рублей. «Купить лису можно и за 3 тыс. рублей, — говорит Михин. — Вопрос — что вы получите. Скорее всего, это будет лисенок, добытый браконьерским способом, которого очень сложно содержать. Еще есть люди, которые разводят лис и “разводят” людей, выдавая лисят за одомашненных, якобы у них родители из Новосибирска. Но у Новосибирска монополия, они продают только стерилизованных животных».

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По мнению владелицы лисы Яны Горьковой, если новый закон обяжет хозяев делать питомцам ветпаспорта, регистрировать (чипировать) и прививать животное, это правильно. Она считает, что должен быть учет и надзор за состоянием братьев наших меньших. «Нужно, чтобы был кто-то, кто уполномочен вмешаться в судьбу питомца, например ветстанции, когда животные в плохом состоянии, а лечение не оказывается. Так как сейчас даже милиция ничего не может сделать, — сетует она. — А если есть чип, можно отследить было ли животное на приеме у ветеринара или нет. Чип уже в своем роде учет, с данными владельца и адресом». Михин согласен, что нынешнее законодательство о защите животных от жестокого обращения нуждается в доработке. Как и регулирование продажи животных: «Сейчас можно зайти на Avito и найти там дикого лисенка, ушастую сову, которая не разводится в неволе, или заказ на птенца ворона. Очевидно, что браконьер возьмет заказ и пойдет весной в лес доставать эти яйца». Что касается содержания большинства животных, по его мнению, существующей законодательной базы достаточно. Среди документов, с которыми он сам ознакомился перед тем, как приобретать лису, молодой человек называет закон «О тишине», Жилищный кодекс, Постановление правительства Москвы о содержании домашних животных, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и закон «О ветеринарии». В последнем содержатся требования к содержанию животных (за исключением диких, «находящихся в состоянии естественной свободы»), включая ответственность владельца. На перечисленные законы ориентируются хозяева домашних животных, например собак. «А чем лиса отличается от собаки, кроме своего поведения? С ней также надо гулять, она может жить в квартире или вольере. По сути, правила, действующие для собак, можно распространить на лису, и тогда она никому мешать не будет», — рассуждает владелец.

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