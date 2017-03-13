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10:13 (мск), источник: Newslab.ru

Озеленение и лифт: красноярцы проголосовали за благоустройство набережной

Уже в ближайшее время администрация города объявит торги на проведение очередного этапа ремонтных работ, в который войдут работы по освещению, восстановлению асфальтового покрытия и ограждений, изменению расположения инженерных коммуникаций, озеленению набережной, строительству лифта.

В минувшую пятницу в Красноярске обсудили проект комплексного благоустройства краевой столицы. Губернатор Виктор Толоконский и глава города Эдхам Акбулатов провели совместное совещание, на котором особое внимание было уделено проекту реконструкции красноярской набережной, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Губернатор отметил: «Программа благоустройства на предстоящие два года будет включать в себя ряд направлений: комплексный ремонт улиц, строительство новых объектов дорожной инфраструктуры, снос ветхого и аварийного жилья, благоустройство дворовых территорий, преображение знаковых общественных пространств. На эти цели при поддержке федерального бюджета определено финансирование. Только на ремонт улично-дорожной сети будет направлено порядка 2 миллиардов рублей. На сегодняшний день важно включить в орбиту комплексных благоустроительных работ профессиональное, архитектурное, бизнес-сообщества, всех горожан».

Напомним, в этом году Красноярск принимает участие в федеральной программе «Формирование современной городской среды». Ранее горожанам было предложено выбрать знаковое общественное пространство, которое требует реконструкции и благоустройства. Лидером голосования стала левобережная набережная реки Енисей, которую и ждут изменения по данной программе.

В ходе совещания участникам был представлен предпроект преобразования набережной с учетом предложений и мнений горожан, поступивших в рамках предварительных общественных обсуждений. Виктор Толоконский поддержал предложения о необходимости дальнейшего обустройства набережной. Уже в ближайшее время администрация города объявит торги на проведение очередного этапа ремонтных работ, в который войдут работы по освещению, восстановлению асфальтового покрытия и ограждений, изменению расположения инженерных коммуникаций, озеленению набережной, строительству лифта.

Одновременно с этим на конкурсной основе будет продолжена работа по формированию концепции развития набережной реки Енисей в целом, утверждение которой позволит в дальнейшем оценить дополнительные объемы финансирования.

«Я поддерживаю мысль Виктора Александровича о том, что набережная — это лицо Красноярска, это самостоятельный комплексный объект, который мы должны обустроить в соответствии с подарком природы в виде нашего могучего Енисея. Решения, на мой взгляд, должны быть комплексными, целостными и до конца продуманными», — отметил спикер Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс.

Общая концепция благоустройства набережной реки Енисей, включающая в себя событийное наполнение, организацию различных локаций, будет основываться на мнениях всех жителей Красноярска. Для внесения предложений создан специальный сайт — 24набережная.рф. Начиная с 13 марта, каждый красноярец сможет высказать мнение по дальнейшему обустройству знакового общественного пространства краевого центра.

Помимо набережной, в рамках федеральной программы в Красноярске планируют продолжить благоустройство и ремонт дворовых территорий, снос ветхого и аварийного жилья, комплексный ремонт улично-дорожной сети и прочее.

Подводя итоги совещания, участники сошлись во мнении, что работа по качественному изменению городской среды — это совместная задача органов власти, бизнеса и всего городского сообщества.

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